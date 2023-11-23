В Собинском районе пятеро депутатов нарушили законодательство о коррупции Собинской межрайонной...

В Собинском районе пятеро депутатов нарушили законодательство о коррупцииСобинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, пятеро депутатов Совета народных депутатов Собинского района представили неполные и недостоверные сведения в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год."Так, ими не указаны сведения об открытых расчетных счетах и недвижимом имуществе, принадлежащем на праве собственности, полученном доходе помимо заработной платы по основному месту работы, выявлены факты неотражения доходов, полученных супругами и несовершеннолетними детьми", - уточнили в ведомстве.В итоге, прокуратура внесла представление в Совет народных депутатов. По результатам его рассмотрения 5 из них привлечены к дисциплинарной ответственности, а также приняты меры к устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем.Фото: freepik.com