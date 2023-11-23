В Владимирской области есть самое доброе село- Ляхи. Такое звание ему присвоили по результатам...

В Владимирской области есть "самое доброе село"- Ляхи.Такое звание ему присвоили по результатам конкурса "Самая красивая деревня". Но село это не просто доброе- старинное...И есть в нем удивительный храм. Его историю узнал Александр СыпченкоЭто красивая церковь с фронтонами, выстроенная в стиле классицизма, расположена практически на берегу Оки. История храма Спаса Нерукотворного Образа насчитывает более двух столетий. Памятник- центр притяжения историков, искусствоведов и обычных людей.Всё началось в 1802 году, когда железозаводчик Иван Баташёв решил построить кирпичную церковь в дар жителям села Ляхи. Несмотря на пожары и другие суровые испытания, здание сохранилось и по сей день. Правда от былого убранства практически ничего не осталось. В 1935 году церковь закрыли- якобы под будущую школу. С середины 40-х по 90-е под её сводами располагались электростанция, затем спичечная фабрика, а впоследствии пожарное депо.Геннадий Штроткин, священник храма Спаса Нерукотворного образа:- Где мы сейчас с вами находимся стояли пожарные машины, такие стены были кирпичные закопченные, а в алтарной части у пожарников была курилка и они там проводили твой досуг.Церковь вновь распахнула свои двери для прихожан только в 1994 году, после долгого ремонта. К сожалению, слишком многое в советские годы было утрачено, рассказывает священник Геннадий Штроткин. В храме остались широкие дверные проемы, которые были необходимы для проезда пожарной техники.Геннадий Штроткин, священник храма Спаса Нерукотворного образа:- Уровень пола по сравнению с уровнем земли там очень высок и если мы сейчас откроем там пороги они очень такие крутые получаются, по ним даже подниматься неудобно. Есть проект, благословение архиерея правящего, владыки Нила.Сегодня церковь хотя и действует, но нуждается в реставрации, как внутри, так и снаружи. Кирпичная кладка рушится, а деревянные перекрытия давно превратились в труху.Геннадий Штроткин, священник храма Спаса Нерукотворного образа:- Эта часть фундамента, она находилась под землей. Видимо как колокольню рушили и все эти обломки падали, а еще сверху грунт за десятилетия накопился. Здесь пешком ходить невозможно было фактически.Статус памятника регионального значения- всегда особая ответственность. Любые работы возможны только после дорогостоящих экспертиз. А вот времени и денег не хватает. И всё же храм села Ляхи живет и восстанавливается силами прихода. Первоочередная задача- восстановить крышу трапезной. Необходимые стройматериалы уже закуплены. Отец Геннадий верит, что с божьей помощью удастся восстановить и притвор, над которым прежде возвышалась красивая колокольня.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Вести