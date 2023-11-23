В столице 33-го региона начались приготовления к празднованию Нового года.

В столице 33-го региона начались приготовления к празднованию Нового года. Об этом в своём рассказал глава Владимира Дмитрий Наумов.В настоящий момент на развязке улиц Чапаева-Сперанского специалисты закончили монтаж и подключение светового фонтана. На Соборной площади поставили главную городскую ель, ещё одна новогодняя красавица появилась на проспекте Ленина. Также украшаются Большая Московская и Георгиевская улицы. Всего же к праздникам в разных концах Владимира разместят 185 консолей и порядка 900 световых фигур.