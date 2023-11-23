В свете приближающихся новогодних праздников во Владимирской области начали проводить мероприятия, направленные на борьбу с незаконными рубками деревьев хвойных пород.

В свете приближающихся новогодних праздников во Владимирской области начали проводить мероприятия, направленные на борьбу с незаконными рубками деревьев хвойных пород. Об этом сообщила регионального правительства.Жителям области напомнили о наказаниях, предусмотренных законом. Так, за срубленную сосну или ель гражданину придётся заплатить от 3000 до 4000 рублей. Штрафы для должностных или юридических лиц гораздо выше. Кроме того, за незаконную рубку новогодних красавиц может грозить и уголовная ответственность.