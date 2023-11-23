Владимирская мастерица Татьяна Рюмина рассказала, как самим сделать елочные игрушки. До нового...

Владимирская мастерица Татьяна Рюмина рассказала, как самим сделать елочные игрушки.До нового года чуть больше месяца - на Соборной площади Владимира уже начали установку главной областной елки. Пора и нам заряжаться новогодним настроением. И выбирать праздничные украшения. Какие актуальны в этом году? Вместе с Верой Куликовой отправляемся к кукольных дел мастеру.Татьяна Рюмина, художник- кукольник:- Сейчас будем покрывать слюдой. Вот раньше в нашем детстве советском Деды Морозы с Снегурочки и, кстати, многие игрушки слюдой. )) Игрушки будто покрыты снежинками и сверкают на свету. Современных материалов много, но Татьяна Рюмина предпочитает делать елочные игрушки в стиле ретро. Сохраняя традиции. Все мы " родом из детства", говорит мастер. Каждый из нас помнит своего Деда Мороза, свою Снегурочку и ёлку в детском саду или школе. Игрушки Татьяны Рюминой возвращают в ту беззаботную пору.Татьяна Рюмина, художник- кукольник:- Очень много из нашего детства. Допустим с любимыми игрушками. Мишки, собачки, зайчиков или с лыжами. Вот эти наши деревянные лыжи на физкультуре помните?!В её доме елка- круглый год. Татьяна шутит, к празднику начинают готовится с февраля. Чтобы никто не остался без новогодних игрушек. Одних Дедов Морозов, рассказывает кукольных дел мастер, уже больше сотни.Татьяна Рюмина, художник- кукольник:- Знаете как родился? Это был мальчик наряженный Дед Морозом, то есть тоже делала малышей. Это был утренник , делал утренник. Там был кто-то зайчик, кто-то мишка, кто-то лисичка и вот один мальчик Дед Морозом нарядился. А сейчас вот уже лица Дед Мороза. Старички. Добрые, конечно же.Новогодних волшебников, Снегурочек и другие елочные игрушки кукольница делает из ваты. И это тоже дань прошлому.Татьяна Рюмина, художник- кукольник:- Вот у нас и в красной шубке есть и вот здесь ему красивые вензеля еще золотишком нарисуем потом нарисуем, мешочек тоже будет, посох. Этот захотела белым сделать.В Новый год от сказочного деда все ждут чудес. Татьяна говорит, свой главный подарок она получила. В Новый год 24 года назад родилась ее старшая- Юля. Теперь дочь вместе с подругой тоже делают игрушки.Юлия Чугунова, художник- кукольник:- Полноценные игрушки у нас уже получаются.Я леплю лица, расписываю их. Марина делает каркас. Все из ваты весь этот образ. Я потом все это расписываю, добавляем всякие аксессуары в руки.)) 2024-ый год будет годом Дракона по восточному календарю. Символ года у девушек уже готов.Марина Гордеева, художник- кукольник:- Вдохновлялись детскими костюмами с утренников. Как детишки наряжались драконами, что-то додумывали сами.Сейчас у мастеров горячая пора. Они готовятся к новогодней выставке в Санкт-Петербурге. Для мастериц из Владимира- это дебют. Волнуются, как примут их авторские игрушки?Главных героев новогодней елки, тех, что из детства, бережно хранит и Наталья Денисова. Историю появления этих Деда Мороза и Снегурочки помнит до сих пор.Наталья Денисова , жительница г. Владимира:- Жили мы в коммунальной квартире. Я училась, наверное, в классе втором или в третьем. Бегали на кухне, с мамой разговаривали и вдруг звонок в дверь. Она мне говорит ,Наташа, ты открой дверь, посмотри кто там. Я выхожу и вижу. На коврике стоят Дед Мороз и Снегурочка.Это была такая радость, такое удивление!Почти 70 лет Мороз Иванович и его внучка Снегурочка под елкой Денисовых. Как и эти семейные реликвии. Коренная жительница Владимира вспоминает, ёлка в их доме всегда была живой. Отец специально ходил за ней в лес.Наталья Денисова, жительница г. Владимира:- На елке всегда были огромные шары, я это помню очень хорошо. К сожалению, не сохранились. Очень было очень много стеклянных игрушек. А эти две конечно, драгоценность, которая. Наверное, еще мамины игрушки. Поэтому это было у нее послевоенное ее детство. Она 29 года.Запах свежей хвои и сегодня дарит праздничное настроение. Всем родным и близким Наталья Денисова готовит новогодние сюрпризы. Сама иногда работая волшебником, она по-прежнему верит в Деда Мороза.- Мы обязательно какой-то гостинец под елку положим. Я понимаю, что его нет, что это сказка, но хочется. Но вот это детство, оно во мне до сих пор есть.Вера Куликова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".