Владимирская мастерица Татьяна Рюмина рассказала, как самим сделать елочные игрушки.
До нового...
Владимирская мастерица Татьяна Рюмина рассказала, как самим сделать елочные игрушки.
До нового года чуть больше месяца - на Соборной площади Владимира уже начали установку главной областной елки. Пора и нам заряжаться новогодним настроением. И выбирать праздничные украшения. Какие актуальны в этом году? Вместе с Верой Куликовой отправляемся к кукольных дел мастеру.
Татьяна Рюмина, художник- кукольник:
- Сейчас будем покрывать слюдой. Вот раньше в нашем детстве советском Деды Морозы с Снегурочки и, кстати, многие игрушки слюдой. )) Игрушки будто покрыты снежинками и сверкают на свету. Современных материалов много, но Татьяна Рюмина предпочитает делать елочные игрушки в стиле ретро. Сохраняя традиции. Все мы " родом из детства", говорит мастер. Каждый из нас помнит своего Деда Мороза, свою Снегурочку и ёлку в детском саду или школе. Игрушки Татьяны Рюминой возвращают в ту беззаботную пору.
Татьяна Рюмина, художник- кукольник:
- Очень много из нашего детства. Допустим с любимыми игрушками. Мишки, собачки, зайчиков или с лыжами. Вот эти наши деревянные лыжи на физкультуре помните?!
В её доме елка- круглый год. Татьяна шутит, к празднику начинают готовится с февраля. Чтобы никто не остался без новогодних игрушек. Одних Дедов Морозов, рассказывает кукольных дел мастер, уже больше сотни.
Татьяна Рюмина, художник- кукольник:
- Знаете как родился? Это был мальчик наряженный Дед Морозом, то есть тоже делала малышей. Это был утренник , делал утренник. Там был кто-то зайчик, кто-то мишка, кто-то лисичка и вот один мальчик Дед Морозом нарядился. А сейчас вот уже лица Дед Мороза. Старички. Добрые, конечно же.
Новогодних волшебников, Снегурочек и другие елочные игрушки кукольница делает из ваты. И это тоже дань прошлому.
Татьяна Рюмина, художник- кукольник:
- Вот у нас и в красной шубке есть и вот здесь ему красивые вензеля еще золотишком нарисуем потом нарисуем, мешочек тоже будет, посох. Этот захотела белым сделать.
В Новый год от сказочного деда все ждут чудес. Татьяна говорит, свой главный подарок она получила. В Новый год 24 года назад родилась ее старшая- Юля. Теперь дочь вместе с подругой тоже делают игрушки.
Юлия Чугунова, художник- кукольник:
- Полноценные игрушки у нас уже получаются.Я леплю лица, расписываю их. Марина делает каркас. Все из ваты весь этот образ. Я потом все это расписываю, добавляем всякие аксессуары в руки.)) 2024-ый год будет годом Дракона по восточному календарю. Символ года у девушек уже готов.
Марина Гордеева, художник- кукольник:
- Вдохновлялись детскими костюмами с утренников. Как детишки наряжались драконами, что-то додумывали сами.
Сейчас у мастеров горячая пора. Они готовятся к новогодней выставке в Санкт-Петербурге. Для мастериц из Владимира- это дебют. Волнуются, как примут их авторские игрушки?
Главных героев новогодней елки, тех, что из детства, бережно хранит и Наталья Денисова. Историю появления этих Деда Мороза и Снегурочки помнит до сих пор.
Наталья Денисова , жительница г. Владимира:
- Жили мы в коммунальной квартире. Я училась, наверное, в классе втором или в третьем. Бегали на кухне, с мамой разговаривали и вдруг звонок в дверь. Она мне говорит ,Наташа, ты открой дверь, посмотри кто там. Я выхожу и вижу. На коврике стоят Дед Мороз и Снегурочка.Это была такая радость, такое удивление!
Почти 70 лет Мороз Иванович и его внучка Снегурочка под елкой Денисовых. Как и эти семейные реликвии. Коренная жительница Владимира вспоминает, ёлка в их доме всегда была живой. Отец специально ходил за ней в лес.
Наталья Денисова, жительница г. Владимира:
- На елке всегда были огромные шары, я это помню очень хорошо. К сожалению, не сохранились. Очень было очень много стеклянных игрушек. А эти две конечно, драгоценность, которая. Наверное, еще мамины игрушки. Поэтому это было у нее послевоенное ее детство. Она 29 года.
Запах свежей хвои и сегодня дарит праздничное настроение. Всем родным и близким Наталья Денисова готовит новогодние сюрпризы. Сама иногда работая волшебником, она по-прежнему верит в Деда Мороза.
- Мы обязательно какой-то гостинец под елку положим. Я понимаю, что его нет, что это сказка, но хочется. Но вот это детство, оно во мне до сих пор есть.
Вера Куликова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".