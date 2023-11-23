Об этом сообщили на первом заседании межведомственной рабочей группы. Цель совещания – поиск мер по повышению мотивации работодателей к созданию мест временной занятости подростков и молодёжи.

Власти помогут владимирской молодёжи с поиском подработки. Об этом сообщили на первом заседании межведомственной рабочей группы. Цель совещания – поиск мер по повышению мотивации работодателей к созданию мест временной занятости подростков и молодёжи.Так, сотрудники министерств предложили упростить трудоустройство для подростков и разработать схему предоставления льгот для компаний, устраивающих ребят к себе на работу.Как отметил Министр труда Андрей Григорьев, уровень безработицы в 33-м регионе составляет лишь 0,5%, что в шесть раз ниже, чем число вакансий.Всего в области зарегистрировано 5,5 тысяч безработных людей в возрасте от 14 до 18 лет.