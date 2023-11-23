По подозрению в хулиганстве с угрозой применения насилия и незаконной рубке владимирские правоохранители задержали гражданина Азербайджана.

По подозрению в хулиганстве с угрозой применения насилия и незаконной рубке владимирские правоохранители задержали гражданина Азербайджана. Об этом сообщила СУ СКР по региону.Инцидент произошёл в областной столице. Фигурант срубил дерево на одной из городских улиц, а когда проходившая мимо женщина сделала ему замечание, ответил угрозами и оскорблениями. Ранее , что данным происшествием заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.Подозреваемого на 2 месяца поместили под стражу. «Следователями СК выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.