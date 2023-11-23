Во Владимире будут судить телефонного мошенника, укравшего у пенсионерки 900 тысяч рублей В...

Во Владимире будут судить телефонного мошенника, укравшего у пенсионерки 900 тысяч рублейВ отношении жителя Нижегородской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина договорился с неустановленным лицом. В апреле 2023 года в телефонном разговоре с пожилой женщиной, проживающей в городе Владимире, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщило, что по вине её внука произошло дорожно-транспортное происшествие. Для подтверждения своих слов злоумышленник инсценировал голос внука потерпевшей, чтобы женщина убедилась, что он находится с ними.Пенсионерка поверила злоумышленнику и согласилась передать для освобождения родственника от уголовной ответственности деньги в размере 900 тысяч рублей."Силами сотрудников уголовного розыска УМВД России по г. Владимиру удалось установить местонахождение преступника, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владимира для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления мужчине может быть назначено наказание, в виде лишения свободы сроком до 6 лет", - рассказали в ведомстве.Прокуратура города Владимира обращает внимание жителей на необходимость проявлять бдительность и осторожность при поступлении подобного рода звонков, не идти на поводу у преступников и сообщать о данных фактах в правоохранительные органы.Фото: freepik.com