Вопросы сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей российских семей обсудили в ходе научно-практической конференции, которая прошла 22 ноября во Владимирском госуниверситете.

Вопросы сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей российских семей обсудили в ходе научно-практической конференции, которая прошла 22 ноября во Владимирском госуниверситете. Об этом рассказала регионального правительства.Мероприятие было организовано по инициативе руководителя области Александра Авдеева. Как отметил первый заместитель губернатора 33-го региона Дмитрий Лызлов, тема конференции является фундаментальной для России: «Потому что крепкая семья – это здоровое общество, это перспективы развития и это будущее».В настоящий момент во Владимирской области поддержке семей с детьми уделяется первостепенное внимание. В частности, увеличен размер регионального детского капитала, а в роддомах начали дарить подарки малышам.