Во Владимире открылась выставка с портретами рук матерей особенных детей. К предстоящему Дню...

Во Владимире открылась выставка с "портретами" рук матерей особенных детей.К предстоящему Дню матери в Центральном парке культуры и отдыха Владимира открывается фотовыставка "Руки Матери". Героинями стали владимирские мамы, воспитывающие особенных детей.На всех 15 снимках зритель не увидит их лиц, только детали - как материнские руки обнимают и поддерживают ребёнка. Тем самым автор фото, Константин Захаров, подчеркнул безусловность материнской любви. Все снимки - импровизация. Начало в 17.00 в выставочном зале "Небо 33". Вход свободный.(Видео Вк Константина Захарова)