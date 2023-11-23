Об этом было объявлено на рабочей встречи мэра Владимира с сотрудниками полиции и ГИБДД.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов взялся за вопрос стихийных парковок грузовиков, большегрузов и микроавтобусов рядом с жилыми домами. Об этом было объявлено на рабочей встречи мэра с сотрудниками полиции и ГИБДД.По мнению градоначальника, эта тема давно болезненна и актуальна. На совещании было решено инвентаризировать дорожные знаки и обдумать то, как большегрузы можно эвакуировать. Кроме этого, было предложено фиксировать автомобили, которые нарушают правила стоянки.Чтобы решить не только то, как наказывать, но и то, как решить проблему, на встрече встал вопрос о введении платных зон парковок, но этот вопрос будет обсуждаться позднее с предпринимателями.