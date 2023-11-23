Во Владимирской области изучают вопрос увеличения втрое срока рассмотрения дел о разводе.
Нужно ли...
Во Владимирской области изучают вопрос увеличения втрое срока рассмотрения дел о разводе.
Нужно ли увеличивать срок рассмотрения дел о разводе с одного до трех месяцев? В рамках владимирского форума, посвященного семейным ценностям, депутаты регионального парламента обсудили законодательные аспекты "семейной" темы.
К диалогу были также приглашены социологи, педагоги, общественные деятели. Председатель комитета по социальной политике ЗакСобрания Николай Балахин доложил о мерах поддержки, действующих на территории региона. Перечень большой и, уверены участники дискуссии, довольно эффективный. Однако есть и пробелы, которые предстоит устранять. В частности, говорили о расширении права на получение регионального материнского капитала на четвертого и последующего ребенка, рожденного с 1 сентября 2020 года. Отдельно участники встречи обсудили семейное образование. Владимирская область одной из первых законодательно закрепила эту форму обучения.
Инна Гаврилова, член комитета по образованию Законодательного собрания Владимирской области:
- Понятно, что пора обратить внимание на нормативно-правовую базу, посмотреть, что необходимо, возможно, поправить. Для того, чтобы эта форма становилась более доступной для родителей, с одной стороны, с другой стороны, чтобы качество такого образования тоже имело возможность расти и соответствовать современным требованиям.