Во Владимирской области изучают вопрос увеличения втрое срока рассмотрения дел о разводе. Нужно ли...

Во Владимирской области изучают вопрос увеличения втрое срока рассмотрения дел о разводе.Нужно ли увеличивать срок рассмотрения дел о разводе с одного до трех месяцев? В рамках владимирского форума, посвященного семейным ценностям, депутаты регионального парламента обсудили законодательные аспекты "семейной" темы.К диалогу были также приглашены социологи, педагоги, общественные деятели. Председатель комитета по социальной политике ЗакСобрания Николай Балахин доложил о мерах поддержки, действующих на территории региона. Перечень большой и, уверены участники дискуссии, довольно эффективный. Однако есть и пробелы, которые предстоит устранять. В частности, говорили о расширении права на получение регионального материнского капитала на четвертого и последующего ребенка, рожденного с 1 сентября 2020 года. Отдельно участники встречи обсудили семейное образование. Владимирская область одной из первых законодательно закрепила эту форму обучения.Инна Гаврилова, член комитета по образованию Законодательного собрания Владимирской области:- Понятно, что пора обратить внимание на нормативно-правовую базу, посмотреть, что необходимо, возможно, поправить. Для того, чтобы эта форма становилась более доступной для родителей, с одной стороны, с другой стороны, чтобы качество такого образования тоже имело возможность расти и соответствовать современным требованиям.