Правоохранители Владимирской области выявили 6 нелегальных мигрантов из КНР, трудившихся в цехе по производству новогодних украшений.

Правоохранители Владимирской области выявили 6 нелегальных мигрантов из КНР, трудившихся в цехе по производству новогодних украшений. Об этом проинформировала УМВД России по Владимирской области.Иностранцы работали на территории Александровского района. Они на станках делали праздничную мишуру, хотя не имели соответствующего разрешения.«Установлено, что пятеро работников прибыли на территорию Российской Федерации, указав в графе «цель въезда» – деловая», - отмечается в сообщении пресс-службы. Шестой мигрант не покинул нашу страну после окончания срока пребывания.На гостей составили административные протоколы, а суд принял решение о выдворении мигрантов из России.