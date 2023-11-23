Он располагается на базе Владимирского экономико-технологического колледжа. Пока что там заработала только швейная мастерская, но дальше – больше, сообщают в правительстве области.

Он располагается на базе Владимирского экономико-технологического колледжа. Пока что там заработала только швейная мастерская, но дальше – больше, сообщают в правительстве области. Главная цель учебно-производственного комплекса- дать студентам возможность приобрести практический опыт. Кроме того, ребята могут получить первую работу и зарплату, а по окончанию колледжа у них уже будет запись в трудовой книжке. Владимир Куимов,