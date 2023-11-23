Во Владимирском экономико-технологическом колледже появился первый в 33-м регионе учебно-производственный комплекс.

Во Владимирском экономико-технологическом колледже появился первый в 33-м регионе учебно-производственный комплекс. Об этом сообщила областного правительства.Торжественное открытие УПК «Меркурий» состоялось в четверг, 22 ноября. Как отметил первый заместитель губернатора Владимир Куимов, новый учебный комплекс дал старт созданию подобных учреждений по всему региону. Так, до конца 2023 года во Владимирской области планируется открыть 3-4 УПК.Основной задачей учебно-производственных комплексов является практическая подготовка ребят, которая пригодится при последующем трудоустройстве. Здесь подростки получат первую временную работу и первую зарплату.Сегодня в УПК «Меркурий» разместилась швейная мастерская, однако Владимирский экономико-технологическом колледж собирается начать профподготовку и по другим направлениям.«С большим интересом к этим проектам отнёсся бизнес. Предприниматели готовы вкладывать средства в развитии этой инфраструктуры», – приводит пресс-служба слова Владимира Куимова.