Во Владимирской области резко выросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. Показатель...

Во Владимирской области резко выросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом.Показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями за неделю вырос на 23 процента. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Зарегистрировано повышение заболеваемости во всех возрастных группах.Лабораторией регионального Центра гигиены и эпидемиологии за неделю проведено 466 исследований. Выявлены респираторные инфекции негриппозной этиологии - парагрипп, риновирусы и сезонная коронавирусная инфекция. По последней ведется отдельный мониторинг. Показатель заболеваемости коронавирусом тоже растет. По сравнению с предыдущей неделей - на 32 процента.