Во Владимирской области строительство фельдшерско-акушерских пунктов идет с опережением сроков В...

Во Владимирской области строительство фельдшерско-акушерских пунктов идет с опережением сроковВ 2024 году в четырёх районах Владимирской области установят восемь фельдшерско-акушерских пунктов. В июне 2023 года заключили контракт, сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области.В настоящий момент подрядчик завершает работы по установке модулей в сёлах Архангел, Войново и деревне Большой Приклон Меленковского района. Новые фельдшерско-акушерские пункты примут первых пациентов в январе-феврале 2024 года.Следующие на очереди – населённые пункты Камешковского района: посёлок Новки и село Патакино. Кроме того, до конца 2023 года модульные ФАПы установят ещё в деревнях Мишино и Савково Муромского района, а также в деревне Илькино Киржачского района, рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Архангельский ФАП обслуживает почти 600 жителей села Архангел, деревень Муралево, Копнино и Верхоунжа. Сейчас фельдшерско-акушерский пункт располагается в здании 1991 года постройки. Последний ремонт в нём был более 20 лет назад.К Войновскому ФАПу приписаны более 1000 жителей села Войново, деревнь Крутцы и Лехтово. Медицинское учреждение пока находится в деревянном здании 1960 года постройки, в последний раз его ремонтировали в 2007 году.ФАП в Большом Приклоне обслуживает 580 жителей этого населённого пункта и деревни Малый Приклон. Нынешнее здание ФАПа – деревянное, построено 30 лет назад. Последний ремонт в нём проводили 10 лет назад.Фото: Правительство Владимирской области