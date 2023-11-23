В особой экономической зоне «Владимир» должно появиться китайское производство по выпуску полупроводников третьего поколения.

В особой экономической зоне «Владимир» должно появиться китайское производство по выпуску полупроводников третьего поколения. Об этом губернатор 33-го региона Александр Авдеев сообщил в своём .Председатель Совета директоров торгово-производственного холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко представил в Минпромторге проект по локализации изготовления полупроводников в партнёрстве с одним крупнейших предприятий КНР.Кроме того, он рассказал о привлечении нового иностранного инвестора, который собирается открыть завод по выпуску холодильников, стиральных машин и прочей бытовой техники.Как отметили в холдинга, новые предприятия не только помогут 33-му региону нарастить производство товаров, но и обеспечат владимирцев рабочими местами.