Турнир проходит в Казани с 22 по 25 ноября. Всего будут разыграны 14 комплектов наград. Как сообщили в мэрии, ученик владимирской спортшколы им. Н.Г. Толкачёва уже отличился. Матвей Акиньшин

Турнир проходит в Казани с 22 по 25 ноября. Всего будут разыграны 14 комплектов наград. Как сообщили в мэрии, ученик владимирской спортшколы им. Н.Г. Толкачёва уже отличился. Матвей Акиньшин завоевал золотую медаль матчевой встречи в командном многоборье. Тренер гимнаста – Алексей Тикунов. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: мэрия