Житель Гусь-Хрустального совершил 11 краж из автомобилей и магазина на сумму более 145 тысяч...

Житель Гусь-Хрустального совершил 11 краж из автомобилей и магазина на сумму более 145 тысяч рублейВ отношении 41-летнего жителя Гусь-Хрустального завершено расследование уголовного дела.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, летом прошлого года обвиняемый совершил серию краж из грузовых автомобилей, припаркованных около домов автовладельцев. Надев перчатки и взяв гаечный ключ, злоумышленник разбил стекла автомобилей и украл из них электрические и строительные инструменты, а именно цилиндровый компрессор и специализированные сумки.Кроме того, обвиняемый совершил еще несколько краж из магазина цифровой и бытовой техники. Он украл девять портативных аккумуляторов.Мужчина был задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания.Сотрудниками полиции установлена причастность злоумышленника к совершению одиннадцати преступлений. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 145 000 рублей.Часть похищенного имущества фигурант продал. Другая часть была изъята сотрудниками полиции.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу