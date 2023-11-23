Житель Петушков получил 3 года колонии за избиение несовершеннолетних детей своей супруги В...

Житель Петушков получил 3 года колонии за избиение несовершеннолетних детей своей супругиВ отношении жителя Петушков вынесен приговор. Он обвиняется в избиении и причинении физических и психических страданий несовершеннолетним детям, а также в угрозе убийством.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, осужденный проживал с супругой, тремя её несовершеннолетними детьми, а также общим с женой ребёнком. При этом мужчина часто злоупотреблял алкоголем в присутствии детей, избивал детей супруги по голове руками и ногами, а также другими предметами, совершал насильственные действия, причинившие физические и психические страдания.Кроме того, в октябре 2022 года злоумышленник, находящийся в состоянии алкогольного опьянения принудительно выводил падчерицу без верхней одежды и обуви из дома на улицу.В декабре прошлого года осужденный, находясь в том же состоянии взял два ножа, которые направил в сторону двоих детей супруги и угрожал убийством.Вину в совершённых преступлениях мужчина не признал, просил его оправдать.Приговором суда виновному назначено 3 года 1 месяц колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com