Двоих жителей Суздальского района признали виновными в незаконной рубке лесных насаждений.

Двоих жителей Суздальского района признали виновными в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Одному осуждённому 35, а другому 38 лет. Нелегальная деятельность мужчин была пресечена сотрудниками регионального УФСБ. Правоохранители выяснили, что в течение нескольких месяцев фигуранты рубили деревья на территории Суздальского района. Нанесённый лесному фонду ущерб превысил 1 млн рублей.Суд приговорил «чёрных лесорубов» к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.