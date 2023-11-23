Жители Суздальского района получили условный срок за незаконную рубку леса УФСБ России по...

Жители Суздальского района получили условный срок за незаконную рубку лесаУФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области, выявлена и пресечена противоправная деятельность жителей Суздальского района, 1985г.р. и 1988г.р., связанная с незаконной рубкой лесных насаждений группой лиц, с причинением ущерба в особо крупном размере."В период с октября 2019 года по май 2020 года фигуранты осуществили на лесном участке ГКУ Владимирской области «Суздальское лесничество» незаконную рубку древесины, которой распорядились по своему усмотрению. В результате указанных противоправных действий ГКУ Владимирской области «Суздальское лесничество» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 1 миллиона рублей", - сообщают в ведомстве.В мае 2020 года на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СО МО МВД России по Суздальскому району в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело.В ноябре 2023 года решением Суздальского районного суда обвиняемые признаны виновными в совершении указанного преступления и им назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно каждому, с испытательным сроком 1,5 месяца.Фото: freepik.com