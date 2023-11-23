Владимирские полицейские задержали ранее судимого 30-летнего жителя Покрова.

Владимирские полицейские задержали ранее судимого 30-летнего жителя Покрова. Мужчину обвиняют в краже телефона стоимостью свыше 55 тыс. рублей. Об этом рассказала УМВД России по региону.Инцидент произошёл в начале ноября. Дорогой гаджет пропал прямо из салона машины потерпевшего.Правоохранители оперативно вышли на след подозреваемого. Жителя Покрова арестовали, и на допросе он во всём сознался. Он поведал, как проходил мимо машины и заметил, что она открыта. Гражданин проник внутрь и забрал лежавший на панели сотовый телефон.В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сам фигурант помещён под стражу.