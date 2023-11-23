Вместе со взрослыми сородичами маленький зубр вышел к зимней кормушке. Милыми кадрами поделилась пресс-служба правительства области. Малыш родился в семье чистокровного зубра по имени

Вместе со взрослыми сородичами маленький зубр вышел к зимней кормушке. Милыми кадрами поделилась пресс-служба правительства области. Малыш родился в семье чистокровного зубра по имени Мереск. Его привезли из Нижнего Новгорода в 2019 году. Мереск относится к родословной животных Окского заповедника и вписан в племенную книгу. Мама новорожденного попала в «Мещеру» из Муромского заказника. На симпатичного