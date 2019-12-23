Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода Северный поток - 2 и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.Группа судов, задействованная в строительстве, будет расформирована. Компания отказалась комментировать, на сколько будет отложен проект​​​, сообщает ТАСС.20 декабря президент США подписал военный бюджет на следующий год, вводящий санкции против 350 подрядчиков, задействованных в строительстве "Северного потока-2". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство.В сообщении российского МИД говорится, что Вашингтон не сможет помешать России воплощать свои экономические проекты."С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников", — отметили в МИД.На самом деле, указано в комментарии, американцы стремятся лишить европейских потребителей бесперебойного источника дешевого топлива. Как считают российские дипломаты, Белый дом намерен заставить Европу покупать американский дорогой сжиженный газ, замедлив, тем самым, развитие ее экономики и способность к конкуренции с США.