Иранский нападающий петербургского Зенита Сердар Азмун и узбекистанский форвард Ростова Эльдор Шомуродов вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста Азии в 2019 году по версии издания Fox Sport Asia.

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун и узбекистанский форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста Азии в 2019 году по версии издания Fox Sport Asia.Помимо представителей российской премьер-лиги, в список также вошли еще 22 футболиста, среди которых южнокорейский вингер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин и японский форвард "Ливерпуля" Такуми Минамино.Стоит отметить, что данная награда не имеет отношения к премии Футболист года в Азии, присуждаемой Азиатской конфедерацией футбола. Победитель будем определен путем голосования среди представителей ведущих спортивных изданий Азии.Напомним, Азмун в текущем сезоне принял участие в 26 матчах "Зенита" во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач, а на счету Шомуродова 21 игра, десять голов и шесть передач за "Ростов".