Теперь клиенты банка «Гарант-Инвест» могут круглосуточно совершать мгновенные денежные переводы по номеру телефона на свои или чужие счета в других банках, подключенных к СБП

Банк УРАЛСИБ подключил первый банк-партнер – КБ "Гарант-Инвест" (АО) к Системе быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты банка «Гарант-Инвест» могут круглосуточно совершать мгновенные денежные переводы по номеру телефона на свои или чужие счета в других банках, подключенных к СБП.Схема подключения к СБП, в которой Банк УРАЛСИБ выступает в качестве TPP (банка-провайдера) – была специально разработана с учетом потребностей небольших банков. Она представляет собой типовое комплексное решение «под ключ» (включая мобильное приложение для клиента-физического лица для совершения переводов в СБП), которое позволит подключиться к СБП и реализовать переводы C2C и С2В без интеграции с учетными системами и ДБО банка за счет использования существующей инфраструктуры взаимодействия с карточным процессингом.Универсальность технологии позволит подключиться как банкам-партнерам на процессинге УРАЛСИБА, так и любым кредитным организациям с собственным или внешним процессинговым центром.Как отметил заместитель Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Андрей Морозов, предлагаемое решение дает банкам-партнерам возможность предоставить своим клиентам конкурентоспособный сервис на одном уровне качества с крупнейшими федеральными кредитными организациями.«Подключение к СБП является технологически сложным инфраструктурным проектом. В то же время Банк России обозначил жесткие сроки соответствия требованиям. Мы нашли способ предложить нашим банкам-партнерам готовый сервис работы с СБП "под ключ", используя уже действующую инфраструктуру, что позволило нам значительно сократить сроки внедрения и стоимость решения", – сказал Андрей Морозов.«Результат совместной работы превзошел ожидания, мы получили поддержку партнера также в подготовке нормативной документации и в области информационной безопасности. Несмотря на то, что продукт для нас инновационный, нам удалось выдержать сроки проекта без форс-мажорных ситуаций и подключиться в назначенную дату при минимальных трудозатратах», – отмечает Председатель Правления КБ "Гарант-Инвест" Игорь Касьянов.Банк УРАЛСИБ на протяжении двух десятилетий является одним из крупнейших банков-спонсоров в международных платежных системах для банков, занимающихся эмиссией и эквайрингом платежных карт. На сегодняшний день УРАЛСИБ обслуживает банки-партнеры на собственном процессинге и трех сторонних процессинговых площадках.