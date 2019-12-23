Концертный директор Сергей Лавров рассказал о проблемах с
наркотиками экс-солистки группы Тату Юлии Волковой. Менеджеру приходилось
добывать запрещенные вещества для артистки.
Концертный директор Сергей Лавров рассказал о проблемах с
наркотиками экс-солистки группы "Тату" Юлии Волковой. Менеджеру приходилось
добывать запрещенные вещества для артистки.
Сергей Лавров сотрудничал с прославленным девичьим
коллективом много лет назад. По словам концертного директора, Юлия Волкова без "допинга" не могла прожить и дня.
"Она без этой гадости вечер не проводила. Тогдашний ее
директор просил меня что-нибудь найти для нее. И я был вынужден искать", -
сказал Сергей Лавров.
Также менеджер прокомментировал скандал с актрисой Натальей
Бочкаревой. По некоторым данным минувшей осенью звезду сериала "Счастливы вместе"
с кокаином в трусиках задержали полицейские.
"Что сказать: в тихом омуте черти водятся. Бочкарева в
момент сотрудничества со мной не была замечена с наркотиками. Могла позволить
себе только бокал красного вина, не больше", – сказал Лавров в эфире программы
"Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.
11 Июл 2018 в 9:09 PDT
Отметим, что сама вспоминать о случившемся не хочет. Теперь знаменитость вынуждена периодически появляться в зале
суда. Наталью обвинили в незаконном хранении и употреблении запрещенных
веществ. Она находится под подпиской о невыезде.
"Я не смотрю телевизор и не листаю "Инстаграм". И прекрасно
себя чувствую. Мне есть чем заниматься, а не перемывать кости кому-то там.
Новый год встречу дома с семьей. Раньше уезжали на Мальдивы или в Дубай. В этот
раз решили отметить Новый год в Москве. Здесь очень красиво. У нас очень
интересная жизнь, поэтому мне не до слухов и не до сплетен", – отметила