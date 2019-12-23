Концертный директор Сергей Лавров рассказал о проблемах с наркотиками экс-солистки группы Тату Юлии Волковой. Менеджеру приходилось добывать запрещенные вещества для артистки.

Концертный директор Сергей Лавров рассказал о проблемах снаркотиками экс-солистки группы "Тату" Юлии Волковой. Менеджеру приходилосьдобывать запрещенные вещества для артистки.Сергей Лавров сотрудничал с прославленным девичьимколлективом много лет назад. По словам концертного директора, Юлия Волкова без "допинга" не могла прожить и дня."Она без этой гадости вечер не проводила. Тогдашний еедиректор просил меня что-нибудь найти для нее. И я был вынужден искать", -сказал Сергей Лавров.Также менеджер прокомментировал скандал с актрисой НатальейБочкаревой. По некоторым данным минувшей осенью звезду сериала "Счастливы вместе"с кокаином в трусиках задержали полицейские."Что сказать: в тихом омуте черти водятся. Бочкарева вмомент сотрудничества со мной не была замечена с наркотиками. Могла позволитьсебе только бокал красного вина, не больше", – сказал Лавров в эфире программы"Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.11 Июл 2018 в 9:09 PDTОтметим, что сама вспоминать о случившемся не хочет. Теперь знаменитость вынуждена периодически появляться в залесуда. Наталью обвинили в незаконном хранении и употреблении запрещенныхвеществ. Она находится под подпиской о невыезде."Я не смотрю телевизор и не листаю "Инстаграм". И прекрасносебя чувствую. Мне есть чем заниматься, а не перемывать кости кому-то там.Новый год встречу дома с семьей. Раньше уезжали на Мальдивы или в Дубай. В этотраз решили отметить Новый год в Москве. Здесь очень красиво. У нас оченьинтересная жизнь, поэтому мне не до слухов и не до сплетен", – отметила