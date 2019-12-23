Его личность удалось установить с помощью камер видеонаблюдения

В начале декабря этого года в дежурную часть полиции в Муроме поступило 3 заявления от руководителя отдела спорттоваров, расположенного в одном из торговых центров города. Из отдела украли одежду.Правоохранители, изучив записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что ко всем трем преступлениям оказался причастен один и тот же мужчина.Оперативники установили личность и задержали подозреваемого, 41-летнего безработного муромлянина.Мужчина рассказал, что, находясь в торговом зале и убедившись, что за ним никто не следит, он раз за разом воровал товар, складывал его в пакеты и выходил из магазина абсолютно незамеченным.В отношении мужчины возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД.