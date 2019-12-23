После окончания первой части сезона Кубка мира по биатлону в составе национальной сборной России грядут изменения: неудачники первых трех этапов Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев могут быть исключены из состава команды на январские этапы всепланетного турнира.

После окончания первой части сезона Кубка мира по биатлону в составе национальной сборной России грядут изменения: неудачники первых трех этапов Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев могут быть исключены из состава команды на январские этапы всепланетного турнира.И Малышко, и Гараничев, а также Никита Поршнев и Эдуард Латыпов не выполнили определенные показатели критериев отбора на январские этапы Кубка мира: два попадания в топ-15 в личных гонках или место в топ-25 общего зачета, однако пока их оставляют в составе команды решением тренерского штаба.Но в понедельник, 23 декабря, пройдет заседание правления Союза биатлонистов России, на котором будет рассмотрен состав сборной на ближайшие старты и, по информации Sports.Ru, часть руководителей СБР не согласна с решением тренеров. Многие, прежде всего, против кандидатуры Малышко, который провалил эстафету во Франции.Стоит напомнить, что и в прежние времена правление СБР не соглашалось с тренерским штабом и меняло состав сборной, так что у Малышко очень большие шансы отправиться или состав команды на Кубок IBU, или вообще в Россию для подготовки на "внутреннем фронте".