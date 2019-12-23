Болгарская студентка перенесла множество пластических операций, чтобы походить на Барби. Результат весьма сомнительный.

Болгарская студентка перенесла множество пластических операций, чтобы походить на Барби. Результат весьма сомнительный.Андреа Иванова уже порядка года занимается трансформацией своего тела, а именно губами. Она увеличила их в четыре раза, и останавливаться на этом не намерена, пока не достигнет своего, известного только ей идеала.Девушку называют "Болгарской Барби" за счет того, что она старается подражать знаменитой игрушке. По словам Андреа, она вообще с детства мечтала стать похожей на популярную у многих девочек мира куклу. На данный момент Иванова уже 17 раз вводила в губы гиалуроновую кислоту, чтобы увеличить их объем. Сколько она потратила на процедуры, девушка не знает, так как не вела счет деньгам.До конца года студентка планирует провести еще одну процедуру. Сама Андреа утверждает, что сейчас она чувствует себя счастливее и в целом довольна тем, что у нее большие губы. А ее цель стать обладательницей самых больших в мире "уст". Правда, поклонники эту инициативу не поддерживают – в адрес болгарской Барби регулярно летит самая разнообразная критика, однако девушка совершенно не переживает по этому поводу.Другое дело, что ей регулярно советуют обратиться к психологу. Пользователи подозревают, что желание подражать знаменитой игрушке связано с глубинными проблемами восприятия личности в обществе. Правда, и здесь Андреа предпочитает игнорировать комментарии, отмечает газета "".