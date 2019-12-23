После того, как стало известно о свадьбе 74-летнего Евгения Петросяна и 30-летней Татьяны Брухуновой, общественность резко активизировалась. Теперь злопыхатели с особой силой травят молодую помощницу юмориста. Не осталась в стороне и пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.

После того, как стало известно о свадьбе 74-летнего Евгения Петросяна и 30-летней Татьяны Брухуновой, общественность резко активизировалась. Теперь злопыхатели с особой силой травят молодую помощницу юмориста. Не осталась в стороне и пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.21 Дек 2019 в 4:00 PSTМатериал дополняется