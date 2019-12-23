После того, как стало известно о свадьбе 74-летнего Евгения Петросяна и 30-летней Татьяны Брухуновой, общественность резко активизировалась. Теперь злопыхатели с особой силой травят молодую помощницу юмориста. Не осталась в стороне и пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.
<a href="https://33live.ru/novosti/23-12-2019-cymbalyuk-romanovskaya-podklyuchilas-k-kritike-zheny-petrosyana.html" target="_blank">Цымбалюк-Романовская подключилась к критике жены Петросяна</a> - После того, как стало известно о свадьбе 74-летнего Евгения Петросяна и 30-летней Татьяны Брухуновой, общественность резко активизировалась. Теперь злопыхатели с особой силой травят молодую помощницу юмориста. Не осталась в стороне и пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.
[url=https://33live.ru/novosti/23-12-2019-cymbalyuk-romanovskaya-podklyuchilas-k-kritike-zheny-petrosyana.html]Цымбалюк-Романовская подключилась к критике жены Петросяна[/url] - После того, как стало известно о свадьбе 74-летнего Евгения Петросяна и 30-летней Татьяны Брухуновой, общественность резко активизировалась. Теперь злопыхатели с особой силой травят молодую помощницу юмориста. Не осталась в стороне и пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.