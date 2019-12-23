Фонд не только финансово помогает активистам и общественным организациям, но и учит тех, кто хочет получить поддержку своей инициативе

Социально-значимые и экологические инициативы Фонд социальных и экологических инициатив реализует совместно с жителями области.Современные реалии таковы, что в нашей стране большое внимание стали уделять решению проблем экологии, претворению в жизнь важных и значимых инициатив на благо всего общества, проведению мероприятий и фестивалей социальной направленности.Поддержать идеюТакую добрую, и, можно смело сказать, правильную во всех аспектах работу, ведут и в нашей области. Благотворительный фонд «ЭкоЛайн - Будущее», который создали 2 года назад в городе Александрове, своей целью поставил не только выявить актуальные экологические и социальные проблемы Александровского района в частности и области в целом, но и решать их вместе с жителями, занимаясь просветительской работой, пропагандируя эковолонтёрство, поддерживая и помогая реализовывать проекты по раздельному сбору мусора и формировать тем самым комфортную и современную социально-культурную среду. В том числе, фонд дважды в год проводит грантовые конкурсы. На средства грантов в области прошёл уже не один десяток фестивалей, конкурсов, массовых мероприятий, а также благоустройство детских площадок и кортов.Как рассказала исполнительный директор фонда «ЭкоЛайн - Будущее» Елена Каниболоцкая, авторами проектов стали образовательные и культурные учреждения, творческие коллективы, сотрудники социальной сферы, активные жители и волонтёры. С каждым объявленным конкурсом для соискателей грантов, увеличивается не только число участников, но и сам грантовый фонд. Если в 2018 году он составил 250 тыс. рублей, то в 2019 году финансирование выросло до 1 060 061 рублей. Финансовую поддержку для реализации своих идей уже получили 16 проектов. И это, по словам Елены Васильевны, только начало.- Вы прекрасно понимаете, что прийти и «расшевелить» город Александров с населением в 69 тысяч человек - это непросто. Но вот сейчас, в конце 2019 года, я с уверенностью могу сказать, что нам удалось сделать это. Местные сообщества идут в Фонд со своими инициативами, и мы поддерживаем социальные и экологические проекты активистов, - сказала Елена Каниболоцкая. - Все проекты-победители грантовых конкурсов сегодня реализовали, а это значит, что в Александровском районе провели больше праздников, экологических марафонов, спортивных соревнований для детей и взрослых. Творческие коллективы смогли реализовать свою мечту и приобрести заявленные по грантам оборудование и аппаратуру, привести в порядок некоторые объекты инфраструктуры в своих дворах. На следующий год поддержим ещё больше проектов. Фонд грантового конкурса в 2020 году увеличится в 2 раза.Учить и просвещатьФонд не только финансово помогает активистам и общественным организациям, но и учит тех, кто хочет получить поддержку своей инициативе: рассказывают, как всесторонне проработать идею, грамотно составить проект, чтобы получить деньги на реализацию. В этом году Фонд провёл семинары по проектированию - «Как разработать свой волонтёрский проект» и «Социальное проектирование и грамотное использование существующих грантовых возможностей».В ноябре 2019 года фонд «ЭкоЛайн-Будущее» провёл очередную стратегическую сессию «От идей к реальным изменениям» с будущими участниками грантового конкурса. Её итогом стали дополнения к структуре конкурса и усовершенствование механизмов реализации проектов с учётом пожеланий участников.Ещё фонд проводит уроки экологического просвещения среди детей. Например, неподдельный интерес у учеников 5-6 классов вызвал урок на тему «Экологические привычки». Он прошел в Андреевской школе № 30.Также на базе Фонде свою работу ведёт «ЭкоЛайн-десант». Волонтёры, которых он объединил, проводят уборку и благоустраивают природные зоны, сажают цветы и деревья, делая город более зелёным, а значит – красивым. В прошлом году эковолонтёры очистили от мусора береговую зону Дичковского озера, высадили «Аллею дружбы поколений» заложили «Аллею ветеранов» на набережной реки Серой в честь 75-летнего юбилея Великой Победы. В этом - озеленили ул. Базунова, высадили липовые аллеи на ул. Королёва и территории Ледового дворца.За год в Александрове посадили 251 саженец деревьев и кустарников. В экологических акциях участвовали 278 волонтеров.Для увеличения интереса к проблемам экологии Фонд проводит масштабные массовые мероприятия. В их числе - фестиваль «GREEN FEST. ЭКОЛАЙН», который прошёл 4 июня. И он стал, действительно, первым масштабным экологическим праздником в Александрове, прошедшим под девизом «Живи в стиле ЭКО!». Главными участниками праздника стали дети. На мероприятии мальчишки и девчонки расписывали эко-сумки, делали декупаж пластиковых бутылок, участвовали в мастер-классе по изготовлению травянчиков, состязались в эковикторине и смогли оставить свой рисунок-отзыв. Участниками мероприятия стали более 300 школьников.Улучшать условияЕщё Фонд «ЭкоЛайн-Будущее» поддерживает администрацию Александровского района и общественные организации - помогает организовать спортивные и культурные мероприятия.- Мы поддержали спортивные соревнования по русскому рукопашному бою и комплексному единоборству, посвящённые памяти старшего лейтенанта Виталия Зиненко, открытого первенства по самбо Александровского района, посвящённого Дню Победы. Два года подряд Фонд помогает проводить фестиваль «Русский витязь», - рассказала Елена Каниболоцкая. – Мы откликнулись на просьбу администрации района помочь оформить подарки ветеранам Великой Отечественной войны. В июне презентовали книгу местного поэта Валерия Алёшина «Деревенский приют» на Цветаевском фестивале поэзии. Фонд выступил спонсором издания книги. И наконец, совсем недавно, в ноябре мы профинансировали мероприятие ко Дню матери в СОШ №14, для матерей, чьи сыновья погибли в локальных войнах.Слышать людейПриоритетное направление в работе Фонда - помогать благоустраивать территорию города, ремонтировать учреждения культуры района. Так, начали создавать проект по благоустройству улицы Красной Молодёжи в Александрове, провели косметический ремонт в помещении творческого объединения «Лоскуток» ДК «Юбилейный» на Стрелецкой набережной и установили там детскую площадку, закупили и поставили современную систему освещения постоянной музейной экспозиции «Последняя встреча» в музее Марины и Анастасии Цветаевых и благоустроили площадку на территории СОШ №31.На поддержку проектов муниципалитетов, спортивных соревнований и культурных мероприятий в 2019 году Фонд направил почти 9 млн рублей, а если говорить об объёме финансирования всех направлений деятельности фонда в Александровском районе с сентября прошлого года по ноябрь 2019 года, то речь идёт о вложении около 20 млн. рублей.Что касается планов на 2020-й, то Фонд установит ещё минимум 5 детских площадок, таких, как на набережной.- Нам очень важна помощь жителей города, мы хотим посоветоваться с ними, где лучше поставить детские спортивно-игровые комплексы, - сказала Елена Каниболоцкая. - В январе мы запускаем голосование, и просим всех жителей подсказать, в каком районе города они больше всего нужны.Для справкиНа поддержку проектов муниципалитетов, спортивных соревнований и культурных мероприятий в 2019 году Фонд направил почти 9 млн рублей, а если говорить об объёме финансирования всех направлений деятельности фонда в Александровском районе с сентября прошлого года по ноябрь 2019 года, то речь идет о вложении около 20 млн. рублей.