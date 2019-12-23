Шестилетняя девочка из Лондона Флоренс Уиддикомб нашла на рождественской открытке из супермаркета Tesco просьбу о помощи от иностранных заключенных, работающих в Китае.

Шестилетняя девочка из Лондона Флоренс Уиддикомб нашла на рождественской открытке из супермаркета Tesco просьбу о помощи от иностранных заключенных, работающих в Китае, сообщает BBC.Сначала девочке показалась просьба о помощи шуткой. По ее словам, когда она подписывала открытки для друзей, открыла одну из них и начала смеяться, так как кто-то ее уже подписал. На открытке было написано: "Мы заключенные-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите правозащитникам".Семья связалась с указанным в записке журналистом Питером Хамфри, который сам сидел в этой тюрьме. Он подтвердил, что в последние годы заключенных заставляют работать. Когда Хамфри отбывал там срок, все работы были добровольными.Журналист рассказал, что после его освобождения в 2015 году усилилось цензурирование писем из китайских тюрем. "Заключенные прибегли к старому способу — это нечто вроде записки в бутылке, только теперь это рождественская открытка", — пояснил он.После этой новости Tesco приостановила сотрудничество с китайской фабрикой, откуда пришла открытка.Между тем, представитель фабрики назвал эти заявления клеветой и желанием неких лиц опорочить завод и страну.