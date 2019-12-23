Незаконные бандформирования сегодня дважды атаковали позиции сирийских силовиков в Идлибе, есть жертвы.

Незаконные бандформирования сегодня дважды атаковали позиции сирийских силовиков в Идлибе, есть жертвы.Так, силовики отразили атаку боевиков у населенного пункта Карратин-эль-Кебира, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков. Нападавший отряд численностью в 100 человек, принадлежащий группировке "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ), понес значительные потери, потому что был встречен артиллерийским огнем.Недалеко от населенного пункта Сукайят была осуществлена попытка подрыва позиций сирийских правительственных сил с помощью заминированного бронеавтомобиля под управлением смертника. Автомобиль уничтожили, но в ходе операции шестеро военных погибли, 13 получили ранения.Всего за сутки зону деэскалации обстреляли 61 раз.