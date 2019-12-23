Нападающий Пари Сен-Жермен Эдинсон Кавани продолжит карьеру в мадридском Атлетико. 32-летний уругваец согласовал трехлетний контракт с клубом из столицы Испании.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани продолжит карьеру в мадридском "Атлетико". 32-летний уругваец согласовал трехлетний контракт с клубом из столицы Испании.Однако сделка еще не завершена. Прежде чем подписать контракт с Кавани, "Атлетико" должен продать нескольких футболистов. Иначе расходы будут превышать расходы. Кроме того, не определены сроки перехода. Он может быть продан в январе или перейти в июне в качестве свободного агента.Эдинсон Кавани выступает за "ПСЖ" с 2013 года. Он сыграл за парижан 289 встреч, в которых забил 196 мячей. Эдинсон пять раз выигрывал чемпионат Франции и четыре раза выигрывал Кубок страны.