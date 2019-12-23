Известный канадский мастер смешанных единоборств Джордж Сент-Пьер, по его собственным словам, представляет огромный интерес для инопланетян. Бывший двукратный чемпион лиги UFC боится похищения и постоянно ищет следы неземных существ рядом с собой.

Известный канадский мастер смешанных единоборств Джордж Сент-Пьер, по его собственным словам, представляет огромный интерес для инопланетян. Бывший двукратный чемпион лиги UFC боится похищения и постоянно ищет следы неземных существ рядом с собой.О существующей у ветерана американского промоушена UFC фобии рассказал его тренер Фирас Захаби: "Я много раз делил с ним номер в отеле, — цитирует наставника портал Valetudo.Ru. – И он всегда ставит под дверью массажный ролик. Я пытался его убирать, но он сказал мне: "Нет, брат, оставь его там!" Зачем? "На случай, если они до нас доберутся"."А как бы иначе он узнал об этом на следующий день?" – задается риторическим вопросом Захаби и сам же отвечает: "Только увидев, что массажный ролик сдвинут. Ведь, по мнению Джорджа, инопланетяне ему потом стирают память. Но он узнаёт об похищении, ведь они не в курсе, что он кладет под дверь массажный ролик".