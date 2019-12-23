Певица Юлия Ковальчук, судя по всему, заставила понервничать мужа вокалиста Алексея Чумакова. Артистка разрешила постороннему мужчине запустить руки под юбку.

Певица Юлия Ковальчук, судя по всему, заставила понервничатьмужа вокалиста Алексея Чумакова. Артистка разрешила постороннему мужчине запуститьруки под юбку.Юлия Ковальчук показала, как готовится к выступлению. Перед выходомна сцену к концертному наряду знаменитости прикрепляют передатчик, которыйпринимает сигнал с микрофона. Как оказалось, иногда этот процесс может бытьвесьма неловким.Так, например, на видео, которое Ковальчук опубликовала вличном "Инстаграм", можно увидеть, как звукорежиссер лезет под юбку Юлии.Специалист пытался разместить устройство для передачи звука."Я вообще мужчин выбираю только сугубо по имени. ЕслиАлексей, то есть доступ к телу", – написала Юлия Ковальчук.После вокалистка поинтересовалась у поклонников, по какомупринципу они выбирают спутников жизни. Подписчики вопрос звездыпроигнорировали. Народ увлекся обсуждением пикантной записи. Многие посчитали,что кадры могут разозлить мужа Юлии Ковальчук певца Алексея Чумакова."Что это он там делает......а?! Пока мужа рядом нет";"Куда полез :)"; "Муж где? Он не ревнует?" – цитируетпользователей СетиНапомним, и Алексей Чумаков вместе болеедесяти лет. Артистка подарила мужу дочь Амелию. После рождения малышки пара многовремени проводит в Испании. У звездного семейства там апартаменты. уверена, что местный климат полезен для ее чада.