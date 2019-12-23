Утром 23 декабря в Нижнем Новгороде столкнулись пассажирский автобус и грузовик. По предварительной информации, водитель грузовой машины проехал на красный сигнал светофора и врезался в ..

Утром 23 декабря в Нижнем Новгороде столкнулись пассажирский автобус и грузовик. По предварительной информации, водитель грузовой машины проехал на красный сигнал светофора и врезался в автобус, передает "Интерфакс".В результате аварии пострадали трое пассажиров общественного транспорта. Двух человек госпитализировали, одному оказали медицинскую помощь на месте. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает .