Кристина Асмус неприятно удивила пользователей Сети внешним видом. Многие забеспокоились за состояние здоровья артистки.

Кристина Асмус неприятноудивила пользователей Сети внешним видом. Многие забеспокоились за состояниездоровья артистки.На снимке, который звезда разместила в соцсети, она продемонстрироваласлишком худую фигуру. Кристина Асмус позировала на диване в бежевом нарядномплатье из фатина.Фолловеры актрисы обратили внимание на ее слишкомхудые руки. По их мнению, в последнее время Кристина Асмус еще больше похуделаи ей срочно нужно набрать несколько килограммов.Некоторые и вовсе забеспокоились, не болеет ли звезда анорексией.Другие в шутку предположили, что еду у Кристины Асмус забирает супруг-шоуменГарик Харламов.18 Дек 2019 в 4:54 PST"Не заболели ли вы?","Гарик голодом морит", "Кристина, начинай уже кушать", "Исхудала совсем", "Почемуили зачем ты такая худая стала?", "Что за худоба? Надо бы поправиться!", "Какая худышка, некушаешь совсем", – прокомментировали снимок подписчики Кристины Асмус. Былии те, кто посчитал, что артистка хорошо в любом виде.Отметим,после скандального фильма "Текст" к приковано особое вниманиепублики. Каждое ее фото пристально изучается общественностью.Напомним,раскритиковали за постельные сцены с актером Иваном Янковским. Назвезду устроили настоящую травлю и даже угрожали расправой.