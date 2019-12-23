Список самых главных злодеев мирового спорта минувшего десятилетия составило популярное в Австралии издание The Herald Sun. Топ-10 антигероев возглавил легкоатлет-убийца Оскар Писториус, а в рейтинг вошли боец ММА Конор Макгрегор, боксер Флойд Мэйвезер и футболист Луис Суарес.

Список самых главных злодеев мирового спорта минувшего десятилетия составило популярное в Австралии издание The Herald Sun. Топ-10 антигероев возглавил легкоатлет-убийца Оскар Писториус, а в рейтинг вошли боец ММА Конор Макгрегор, боксер Флойд Мэйвезер и футболист Луис Суарес.Напомним, что бегун-инвалид из ЮАР Писториус был осужден в 2017 году на шесть лет за убийство своей девушки Ривы Стинкамп. Макгрегор в том же 2017-м пытался бросить стул в Эдди Альвареса и подрался в ирландском пабе, а через год напал на автобус россиянина Хабиба Нурмагомедова. Мэйвезер-младший в 2012 году был осужден за домашнее насилие.Суарес "прославился" тем, что за последние годы трижды кусал соперников – Отмана Баккала, Бранислава Ивановича и Джорджо Кьеллини. Вместе с уругвайским футболистом в список злодеев попал экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер, который отстранен от футбольной деятельности на шесть лет из-за коррупции.Австралийцы не могли забыть главного "анфан террибль" мирового тенниса, своего соотечественника Ника Кириоса, который был неоднократно оштрафован за неспортивное поведение, а после турнира в Цинциннати был отстранен на 4 месяца от игры. Кроме того, эксперты The Herald Sun включили в список китайского пловца Сунь Яна, который в 2018 году молотком разбил пробирки с анализами на глазах у допинг-офицера.Место в Топ-10 злодеев получил Аарон Эрнандес, игрок в американский футбол, который был пожизненно осужден за убийство игрока, встречавшегося с сестрой его невесты и покончил с собой в тюрьме. Туда же включен крикетист Дэвид Уорнер, пойманный на жульничестве во время матчей в ЮАР. Негодяем назван и бейсболист Алекс Родригес, дисквалифицированный за прием стероидов, а затем – за употребление наркотиков.