Павел Прилучный в ярости от сплетен о том, что он
якобы избил свою супругу, актрису Агату Муцениеце. Артист вышел из себя после
того, как увидел подобную статью в СМИ.
Павел Прилучный в ярости от сплетен о том, что он
якобы избил свою супругу, актрису Агату Муцениеце. Артист вышел из себя после
того, как увидел подобную статью в СМИ.
В одном из интернет-изданий сообщили, что за
драками звездной пары наблюдают их дети: сын Тимофей и дочка Мия. Эта информация
сопровождалась кадрами небольшой разборки между детьми Агаты Муцениеце и Павла Прилучного,
происшедшей из-за пустяка. В статье говорилось о том, что наследники перенимают
манеру общения своих знаменитых родителей.
Павел
Прилучный был взбешен тем, что в обсуждение грязных слухов о рукоприкладстве
теперь втянули его детей. Он обратился к автору публикации, набросившись на
него грубыми словами. "Злобная тварь! Гори в аду!", – написал актер в сторис
своего "Инстаграм".
О том, будет ли добиваться
наказания для издания через суд, пока неизвестно. Примечательно, что жена
артиста никогда не скрывала, что их семейная жизнь наполнена итальянскими
страстями. Муцениеце говорила, что они с мужем могут эмоционально выяснять
отношения.
16 Июл 2019 в 1:36 PDT
Напомним, первые слухи о том, что звезда пострадала
от рук , появились в СМИ прошлой зимой. Тогда пресса сообщала,
что артистка якобы вызвала полицию из-за побоев супруга. Однако позже эта информация была опровергнута.