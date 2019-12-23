Павел Прилучный в ярости от сплетен о том, что он якобы избил свою супругу, актрису Агату Муцениеце. Артист вышел из себя после того, как увидел подобную статью в СМИ.

Павел Прилучный в ярости от сплетен о том, что онякобы избил свою супругу, актрису Агату Муцениеце. Артист вышел из себя послетого, как увидел подобную статью в СМИ.В одном из интернет-изданий сообщили, что задраками звездной пары наблюдают их дети: сын Тимофей и дочка Мия. Эта информациясопровождалась кадрами небольшой разборки между детьми Агаты Муцениеце и Павла Прилучного,происшедшей из-за пустяка. В статье говорилось о том, что наследники перенимаютманеру общения своих знаменитых родителей.ПавелПрилучный был взбешен тем, что в обсуждение грязных слухов о рукоприкладстветеперь втянули его детей. Он обратился к автору публикации, набросившись нанего грубыми словами. "Злобная тварь! Гори в аду!", – написал актер в сториссвоего "Инстаграм".О том, будет ли добиватьсянаказания для издания через суд, пока неизвестно. Примечательно, что женаартиста никогда не скрывала, что их семейная жизнь наполнена итальянскимистрастями. Муцениеце говорила, что они с мужем могут эмоционально выяснятьотношения.16 Июл 2019 в 1:36 PDTНапомним, первые слухи о том, что звезда пострадалаот рук , появились в СМИ прошлой зимой. Тогда пресса сообщала,что артистка якобы вызвала полицию из-за побоев супруга. Однако позже эта информация была опровергнута.