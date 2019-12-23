Греция готовится выдать США россиянина Александра Винника, который был арестован в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу Вашингтона. Она может сделать это до конца декабря.

Греция готовится выдать США россиянина Александра Винника, который был арестован в июле 2017 года во время отдыха в Греции по запросу Вашингтона. Об этом свидетельствуют соответствующее постановление министра юстиции страны и его письмо начальнику тюрьмы, где содержится Винник.Согласно решению главы греческого Минюста Костаса Циараса, Винник будет экстрадирован сначала во Францию, затем в Соединенные Штаты и после в Россию. Решение о выдаче россиянина во Францию министр подписал ранее на этой неделе. Кроме того, имеются вердикты Верховного суда Греции о выдаче Винника в Россию, США и Францию, пишет РИА Новости.По сведениям агентства, Циарас направил директору тюрьмы Коридаллос письмо с поручением подготовить "акт передачи и обеспечить его передачу полицейским Соединенных Штатов Америки и затем Российской Федерации, которые прибудут, чтобы получить российского подданного Александра Владимировича Винника". Греция, как предполагается, планирует выдать Винника до конца декабря.МИД Греции получил поручение проинформировать об этом дипломатические ведомства США и России.Между тем адвокат Винника Тимофей Мусатов заявил, что это письмо подтверждает опасения, что Греция намерена передать Винника в США. По мнению Мусатова, "французы не приедут и даже не собирались".Сам Винник объявил голодовку в знак протеста. Он заявил, что не намерен прекращать ее и готов умереть, если его не выдадут в Россию. До этого Винник объявлял голодовку в знак протеста против нарушения его права на справедливый суд и голодал более 100 дней.США обвиняют Винника в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Россиянин свою вину отрицает.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил 6 ноября, что Москва передала Афинам дополнительные аргументы для того, чтобы Винник был экстрадирован именно в Россию.