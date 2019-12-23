Американский журнал U. S. News опубликовал свежий рейтинг самых могущественных стран мира. На первом месте - США, вторая по влиятельности - Россия. Китай - третий.

Автор: Дмитрий КиселёвАмериканский журнал U. S. News опубликовал свежий рейтинг самых могущественных стран мира. На первом месте — США, вторая по влиятельности — Россия. Китай — третий. При составлении рейтинга ведущие мировые державы оценивались по таким параметрам, как уровень ВВП, численность населения, влияние на мировой политической арене, а также роль государства в "формировании глобальных экономических моделей".Правда, американская политическая элита делает все, чтобы с первым местом в мировых рейтингах расстаться. Китай и так по некоторым позициям уже превосходит США, а по некоторым разрыв быстро сокращается. А тут в Америке еще и небывалая в новейшей истории внутренняя грызня, которая лишь ослабляет страну.Демократы столь не готовы признать свое поражение на президентских выборах 2016 года, что вот уже третий год к ряду все силы бросили на свержение Трампа. Любым способом. Под лозунгом "Патронов не жалеть!" одна атака сменяет другую. Сразу после выборов демократы запускают пустое и затратное расследование возможного сговора Трампа с Россией. Проигрывают позорно. Теперь — новое бессмысленное шоу — импичмент.Автор: Денис ДавыдовНикто не может быть выше закона. Акции протеста накануне голосования в нижней палате Конгресса проходят по всей Америке. "Трамп не стоит над законом, он совершил преступление, его нужно выгнать из Белого дома", — говорят люди.50 штатов поднялись против Трампа. Не самые многочисленные акции в мегаполисах и небольших городках. Жители вышли подбодрить конгрессменов. "Потеря свободы — вот что важно. Он ударил по нашей демократии, по нашей свободе. Заставлял других вмешиваться в наши выборы", — считают люди.Наспех проведенное следствие, доказательства, притянутые за уши, и свидетели, которые от кого-то что-то слышали. Однопартийцы Трампа назвали процесс самым предвзятым в американской истории."Когда Иисуса оболгали и обвинили в измене, Понтий Пилат позволил ему встретиться с обвинителями. Во время того ложного суда Пилат дал Иисусу больше прав, чем демократы сейчас предоставили президенту", — сказал Барри Лаудермилк, член Палаты представителей Конгресса от республиканцев."Он – плохой" — по-детски, лаконично, но в самую точку. Демократам Трамп просто очень не нравится. Возненавидели сразу и с первых дней мечтали убрать. Теперь вот импичмент — крайняя мера, к которой до этого за 250 лет прибегали всего дважды. Отцы-основатели завещали таким мечом правосудия защищать демократию, но потомки его заточили под себя, и импичмент стал орудием межпартийных разборок.В Палате представителей у демократов — большинство. Их лидеры накануне голосования инструктировали однопартийцев: не аплодировать, держать эмоции при себе. Испепеляющий взгляд на ликующих однопартийцев. Американцев ведь нужно убедить: импичмент — несчастье для всей страны , а не праздник одной партии.По опросам видно, как увеличивается число тех, кто против импичмента и одобряет работу Трампа. В октябре сторонников – 39%, в декабре — уже 45. В его предвыборный штаб приходят немыслимые суммы пожертвований. Он может стать первым в истории президентом, кто переизберется после объявления импичмента.Импичмент не приговор, ведь вердикта верхней палаты Сената еще нет. Так что Трамп — в должности, все полномочия при нем. Вот помпезно подписал рекордный оборонный бюджет. На 3 тысячах страниц досталось многим. Часть пунктов затронула Китай. Продажу американского оружия Тайваню Пекин назвал вмешательством в свои внутренние дела. Турции не продают Ф35 из-за тесных контактов с Москвой. Самой России не дают строить "Турецкий поток" и "Северный поток-2"."Европа зависит от России, что очень плохо для Европы и плохо для Америки", — отметил сенатор Тед Круз.Что такое хорошо по-американски, обсуждали эксперты по энергетике. Люди вроде бы гражданские, но тоже все объясняли так называемой российской агрессией.- Откровенно говоря, есть более реалистичная точка зрения. С помощью санкций США пытаются продвинуть свой газ в Европу. "Северный поток-2" — это выбор европейцев. Почему вы не хотите просто этот выбор уважать?- Ваш вопрос возвращает меня во времена моей молодости, когда мы имели дело с линией Советского Союза, что США стремятся эксплуатировать своих европейских союзников, — сказал Дэниел Фрайд, экс-посол США в Польше.- А что насчет коммерческих интересов?- Они у нас есть и совпадают с европейскими. Мы никого не заставляем ничего делать. Все происходит потому, что Россия использует газовые рычаги и давит на европейские страны."Даже если американский сжиженный газ на какую-то пару долларов дороже, но он выдержит конкуренцию с российским или любым другим газом. Европейцам это нравится, и им решать, где они будут покупать газ", — заявил Ричард Монингстар, президент Центра глобальной энергетики.Уже на следующий день санкции против "Северного потока-2" были введены. Навязывая ЕС свой природный газ, американцы, наверное, подзабыли, как прошлой зимой "генерал мороз" разбил их наполеоновские планы об экспорте СПГ. Из-за холодов на Восточном побережье цены так взлетели, что самим пришлось покупать. На российском Ямале, у компании, которую за несколько лет до этого обложили санкциями."В порту Бостона пришвартовался танкер, перевозящий сжиженный природный газ, от компании, которая работает в российской Арктике и находится под санкциями. Это топливо будет распределено по газовым компаниям и предприятиям электроэнергетики", — написала The Washington Post.Длинные рождественские выходные семья номер один проведет в теплой Флориде. Оттуда будет поторапливать поскорее покончить с импичментом. Результат предрешен. У однопартийцев в верхней палате Конгресса — большинство. О том, что сенаторы будут верны Трампу, а не закону, переживает спикер Палаты представителей. Боится предвзятого процесса и тянет с передачей документов.Интрига в том, когда и как быстро пройдут слушания в верхней палате. Сенаторы могут растянуть дело на месяцы, могут оправдать за неделю. В любом случае новый сезон сериала "Импичмент" — уже в январе.