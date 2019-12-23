23.12.2019

2019-12-23 18:45:03

Инновационные мастерские откроются во Владимирском политехническом колледже

По пути развития IT-технологий пошёл и Владимирский политехнический колледж. На его базе в скором времени откроются современные лаборатории.

Высокие технологии давно перестали быть фантастикой. Знания в этой области - теперь обязательная необходимость. В этом уверены педагоги Владимирского политехнического колледжа. Вскоре на его базе откроются пять передовых мастерских. В них будут обучать "Виртуальной и дополненной реальности", "Сетевому и системному администрированию", "Веб-дизайну и разработке", "Созданию мобильных приложений", а также "IT-решениям для бизнеса на платформе 1С Предприятие 8". Это стало возможным благодаря победе в грантовом конкурсе "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование".

Елена Михайлова, заместитель директора по учебно-методической работе Владимирского политехнического колледжа: «Приобретено из национальных инфраструктурных листов, из национального чемпионата WorldSkills, молодые профессионалы - то движение, в котором новейшее оборудование мирового уровня, которое мы закупили для этих мастерских. Кроме этого на базе колледжа сможем проводить демонстрационные экзамены по выпуску студентов по направлению ТОП-50».

Обучаться здесь смогут как студенты колледжа, так и молодые люди от 14 лет, кто хочет попробовать свои силы в IT сфере, причём совершенно бесплатно. Будут курсы и для желающих повысить квалификацию в сфере информационных технологий, включая людей предпенсионного возраста. Кстати, лаборатории уже включились в работу. И готовы предложить свои первые изобретения.

Юрий Клименков, мастер IT-мастерских Владимирского политехнического колледжа: «На данном этапе это мобильное приложение с помощью которого можно будет взаимодействовать с волонтёрами области, то есть человек с ограниченными возможностями может попросить о помощи волонтёров, он видит на карте человека, нажимает кнопку "Я помогу" и берёт на себя эту задачу».

Торжественное открытие инновационных мастерских планируется уже 27 декабря. И это станет своеобразным подарком для студентов и жителей города к Новому году.

Наталья Головешкина, Дмитрий Горкин, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»

