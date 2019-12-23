В Алтайском крае из-за теплой погоды не могут открыть ни одну ледовую переправу. Обычно в крае открывается девять ледовых переправ. На Оби лед тонкий, примерно 15 сантиметров со структурой, напоминающей слоёный пирог, поэтому по реке разрешено передвигаться только пешеходам. Это первая переправа - в Каменском районе, которую обычно запускают с наступлением морозов.

В Алтайском крае из-за теплой погоды не могут открыть ни одну ледовую переправу. Обычно в крае открывается девять ледовых переправ. На Оби лед тонкий, примерно 15 сантиметров со структурой, напоминающей слоёный пирог, поэтому по реке разрешено передвигаться только пешеходам. Это первая переправа — в Каменском районе, которую обычно запускают с наступлением морозов.Как рассказал ГТРК "Алтай" инспектор Каменского участка госинспекции по маломерным судам Виктор Бабин, слишком тонкий лед у берега, поэтому переправу открыть невозможно. Две прослойки наледи: из-за плюсовой температуры: вода выступила на лед, потом корочка замерзла. Между двумя слоями льда сохранилась вода — вот такой сэндвич. Теперь только ждать минусовых температур, — заверил Виктор Бабин.Схожая ситуация и в Шелаболихинском районе. Между райцентром и селом Иня ледовую переправу тоже не открыли. Транспорту массой 2,5 тонны заезжать на лед не рекомендуют. Тем более на некоторых участках Оби вода стоит поверх льда.