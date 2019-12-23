Нередко выходки знаменитостей выходят боком простым гражданам. Так рэпер Ziroy (Гриша Зироян) заблокировал движение по Новому Арбату в час пик ради съемок своего клипа.

Нередко выходки знаменитостей выходят боком простым гражданам. Так рэпер Ziroy (Гриша Зироян) заблокировал движение по Новому Арбату в час пик ради съемок своего клипа.Молодого человека знают как давнего любителя понарушать правила ПДД. Не обошлось и в этот раз. Рэпер прошелся по дорожному полотну в окружении черных дорогих автомобилей, позади него вышагивали барабанщицы в форме.Как сообщает телеграмм-канал Mash, в правоохранительных органах к такому отнеслись крайне неодобрительно. Сейчас в ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.