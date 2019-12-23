Карелию и Финляндию соединит водный пассажирский маршрут. Об этом сообщает ГТРК Карелия со ссылкой на главу агентства по развитию бизнеса региона Савонлинна Алёну Цимбалову. Путь будет проходить через Санкт-Петербург.

Карелию и Финляндию соединит водный пассажирский маршрут. Об этом сообщает ГТРК "Карелия" со ссылкой на главу агентства по развитию бизнеса региона Савонлинна Алёну Цимбалову. Путь будет проходить через Санкт-Петербург."Водное сообщение будет организовано между городами Лаппеенранта, Савонлинна, Выборг, Петербург и Сортавала (через Ладожское озеро). Оно охватит озерную систему Финляндии, Неву и Финский залив. В настоящий момент специалисты подробно изучают этот маршрут. В ближайшее время будет произведен точный расчет, после чего будем искать инвесторов", — пояснила Цимбалова.По предварительной оценке, дорога в одну сторону будет занимать порядка пяти дней. На линии будут работать два пассажирских судна вместимостью до двухсот человек. Известно, что в проектом заинтересовался швейцарский инвестор — у него уже есть несколько круизных кораблей, работающих в России.