А затем еще и обокрал его

Жителя Коврова обвиняют в кражах и умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. За один летний день этого года мужчина совершил сразу 3 преступления.На территории неохраняемой стоянки, он заметил, что в автомобиле ВАЗ 21099 открыты окна. Просунув руку в салон машины, он украл завернутые в файл-пакет деньги в сумме 8,6 тысяч рублей.Вечером между мужчиной и его знакомым возникла ссоры. Приятели оскорбляли друг друга, после чего ковровчанин ударил ногой своего оппонента, сломав ему нижнюю челюсть. Уходя из квартиры друга, злоумышленник украл планшет стоимостью более 5 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в суд.